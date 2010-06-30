Camilere de ses denetimi yapılacak

T24 - Gürültü denetimi yapılan boğazdaki eğlence yerlerinde sınır değerlerin aşıldığı saptandı. Öte yandan, “cami hoparlörlerinin desibeliyle” ilgili görevin Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini hatırlatan yetkililer, Başkanlığın 2007 tarihli dış genelgesiyle “Hoparlörlerin ses düzeninin, ezanın çevrede duyulmasını sağlayacak fakat yakın komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanması temin edilecektir” talimatını illere gönderdiğini kaydetti.



Gürültüyle mücadele için gürültü haritaları ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerektiğine dikkati çeken yetkililer, yönetmelikle nüfusu 100 binden fazla yerleşim alanları, ana kara yolları, demir yolları, hava alanları için gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik program oluşturularak, sorumluların belirlendiğini bildirdi.



Yetkililer, yönetmelik kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesince gürültü haritalama çalışmalarına başlandığını, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi belediyelerince de taslak kara yolu gürültü haritaları hazırlandığını belirtti.





Ezan sesine düzenleme



Öte yandan, “cami hoparlörlerinin desibeliyle” ilgili görevin Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini hatırlatan yetkililer, Başkanlığın 2007 tarihli dış genelgesiyle “Hoparlörlerin ses düzeninin, ezanın çevrede duyulmasını sağlayacak fakat yakın komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanması temin edilecektir” talimatını illere gönderdiğini kaydetti.





Sınır aşılıyor



Gürültü denetimi yapılan boğazdaki eğlence yerlerinde sınır değerlerin aşıldığı, bu yerlerin gerekli müzik yayını iznini almadan faaliyet gösterdiği saptandı.



Gürültü denetimi yapılan boğazdaki eğlence yerlerinde sınır değerlerin aşıldığı, bu yerlerin gerekli müzik yayını iznini almadan faaliyet gösterdiği saptandı.



Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile kara yolu, demir yolu, su yolu, hava alanı, endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, iş yerleri, atölyeler, imalathaneler ile gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda yapılan faaliyetlere kriterler getirildi.



Bu yönetmelik çerçevesinde denetimlerin yapılması ve ihlal tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanması konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile 76 belediye başkanlığına yetki devri yapıldı.



Bu kapsamda İstanbul genelinde şikayetlerin yoğun olması nedeniyle, denetimler Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Beykoz, Kartal, Şişli, Pendik, Beyoğlu, Kağıthane, Bağcılar, Sultanbeyli ve Ataşehir belediyeleri ile İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor.





Türkiye genelinde bin 758, İstanbul'da 216 yer denetlendi



Yetkililer, Türkiye genelinde geçen yıl 766 iş yeri, atölye, imalathane, 717 eğlence yeri, 58 sanayi tesisi olmak üzere toplam bin 758 yerin gürültü açısından denetlendiğini bildirdi.



İstanbul'da ise geçen yıl denetlenen 216 yerden 131'inin eğlence yeri, geri kalan kısmının iş yeri, imalathane ve atölyelerden oluştuğunu anlatan yetkililer, bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesince 9'u eğlence yeri olmak üzere toplam 19 yerde denetim yapıldığını belirtti.

Yetkililer, İstanbul Boğazı'ndaki eğlence yerlerinden gelen yoğun şikayetler nedeniyle, bu bölgedeki denetimlerin Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapıldığını ifade etti.



İstanbul'da denetimlerin tekneyle denizden yapılmasıyla hem İstanbul Boğazı'na kıyısı bulunan eğlence yerlerinin yönetmeliğe uyup uymadıklarının kontrol edildiğini hem de gezi teknelerinin ses düzeylerinin ölçüldüğünü bildiren yetkililer, şöyle devam etti:



“Gürültü problemiyle ilgili 4 gezi teknesine geçen yıl yaz sezonunda bin 552'şer lira idari para cezası uygulandı. Gezi teknelerinden kaynaklanan gürültünün önlenmesine yönelik bu yıl da denetimler sürdürülüyor. Aynı zamanda bu gezi tekneleri hakkında şikayet gelmesi halinde Deniz Polisi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçiliyor. Ayrıca bu yaz sezonunda gündüz saatlerinde de gezi teknelerine yönelik denetimler yapılması planlanıyor.”





Eğlence yerlerinin itirazları mahkemeden döndü



Boğazdaki eğlence yerlerinin etki alanındaki gürültü kirliliğinin online ölçüm cihazlarıyla kontrol edildiğini belirten yetkililer, “denetimlerde, bu eğlence yerlerinde ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin aşıldığının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerekli müzik yayını izni alınmadan faaliyet gösterildiğinin tespit edildiğini” belirtti.



Bu durumun İlçe Belediyelerine de bildirildiğini ifade eden yetkililer, söz konusu eğlence yerlerinin para cezalarıyla ilgili idari yargıya yaptıkları itiraz başvurularının çoğunda Bakanlık lehine karar verildiğini kaydetti.









