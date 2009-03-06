Camila Alves İstanbul'da

Bu renkli gecenin yıldızı ise dünyanın en seksi erkekleri arasında gösterilen Matthew Mc-Conaughey’nin sevgilisi top model Camila Alves oldu.Bir barda tanıştığı Matthew McConaughey ile beraberliği üç yıldır devam eden ve ünlü aktörden Levi adında bir de oğlu olan Brezilyalı top model Camila Alves, Mango organizasyonu için ıstanbul’daydı. Önceki akşam düzenlenen defilede Cansu Dere, Ece Sükan, Tülin şahin ve Çağla şıkel’in de arasında bulunduğu kalabalık bir manken topluluğuyla podyuma çıkan 27 yaşındaki Alves, hem basın mensuplarının hem de davetlilerin ilgi odağı oldu.Tülin Şahin, Ece Sükan, Cansu Dere