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Yaşam

Camila Alves İstanbul'da

Mango'nun, 2009 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun İstanbul'daki defilesinde gecenin yıldızı Camila Alves oldu.

06 Mart 2009 02:00

Mango, 2009 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu önceki akşam Çırağan Palace Kempinski Otel’de düzenlenen defileyle tanıttı.

Bu renkli gecenin yıldızı ise dünyanın en seksi erkekleri arasında gösterilen Matthew Mc-Conaughey’nin sevgilisi top model Camila Alves oldu.

Bir barda tanıştığı Matthew McConaughey ile beraberliği üç yıldır devam eden ve ünlü aktörden Levi adında bir de oğlu olan Brezilyalı top model Camila Alves, Mango organizasyonu için ıstanbul’daydı. Önceki akşam düzenlenen defilede Cansu Dere, Ece Sükan, Tülin şahin ve Çağla şıkel’in de arasında bulunduğu kalabalık bir manken topluluğuyla podyuma çıkan 27 yaşındaki Alves, hem basın mensuplarının hem de davetlilerin ilgi odağı oldu.



Tülin Şahin, Ece Sükan, Cansu Dere 

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