Camiden Mehmetçik için edilen duaya sokaktakiler de katıldı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek için camide okunan dua, belediyenin hoparlöründen ilçe sakinlerine dinletildi. Sokakta yürüyen vatandaşlar işlerini bırakıp el açarak, Mehmetçik için dua etti.

Karasu Merkez Camii\'nde, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek için Kuran-ı Kerim okundu. Kuran-ı Kerim okunduğu sırada, mikrofonun sesi belediyenin merkezi hoparlör sistemine verildi. Sokakta yürüyen veya o sırada bir işle meşgul olanlar, hoparlörlerden sesi duyunca durup, dua etti.

Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Karasu\'dan Afrin\'deki tüm kahramanlara selam yollayarak, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı barışı ve huzuru temsil ediyor. Türk milleti tarih boyunca barışın sembolü olmuştur. Biz 3 milyon Suriyeli kardeşimize kucak açmış bir milletiz. Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için bugün Belediyemiz anons sisteminden ilçe merkezimizdeki vatandaşlar için canlı olarak Kuran-ı Kerim okuttuk. Karasu\'dan Afrin\'deki tüm kahramanlarımıza selam olsun\" dedi.



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