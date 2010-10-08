T24 LogoT24 Logo
Dünya

CAMİDEKİ PATLAMADA 15 ÖLÜ KUNDUZ (A.A)

08 Ekim 2010 19:19

-CAMİDEKİ PATLAMADA 15 ÖLÜ KUNDUZ (A.A) - 08.10.2010 - Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar vilayetinde camide meydana gelen patlamada, Kunduz Valisi Muhammed Ömer'in de aralarında olduğu 15 kişi öldü. Polis, vilayetteki Talukan kentindeki camide patlama meydana geldiğini, patlamada, vali ve imamın da aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin öldüğünü belirtti. Takhar Valisi Abdülcabar Takva, Şirkat camisinde cuma namazı sırasında büyük bir patlama meydana geldiğini,  çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığı bildirmiş, patlama sırasında camide olan Kunduz Valisi Ömer'in akıbetinin bilinmediğini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24