-CAMİDEKİ PATLAMADA 15 ÖLÜ KUNDUZ (A.A) - 08.10.2010 - Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar vilayetinde camide meydana gelen patlamada, Kunduz Valisi Muhammed Ömer'in de aralarında olduğu 15 kişi öldü. Polis, vilayetteki Talukan kentindeki camide patlama meydana geldiğini, patlamada, vali ve imamın da aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin öldüğünü belirtti. Takhar Valisi Abdülcabar Takva, Şirkat camisinde cuma namazı sırasında büyük bir patlama meydana geldiğini, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığı bildirmiş, patlama sırasında camide olan Kunduz Valisi Ömer'in akıbetinin bilinmediğini söylemişti.