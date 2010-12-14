-CAMİDEKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 12 YARALI BANDIRMA (A.A) - 14.12.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir camide ısıtma amaçlı kullanılan su dolu kazanın aşırı basınçtan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Eski Garaj Camisi'nde öğle namazı öncesinde şiddetli bir patlama olduğu yolunda ihbar aldıklarını söyledi. Olay yerine gittiklerinde bomba patlamış gibi bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade eden Pekel, şunları kaydetti: ''Burası savaş alanı gibi. Olayla bir kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Şadırvana giden suyun ısıtılması için kullanılan kazanın aşırı basınç nedeniyle patladığını öğrendik. İlk başta doğalgaz patlaması üzerinde duruldu ancak böyle olmadığı anlaşıldı.'' Pekel, kazanın caminin alt kısmında bulunduğunu belirterek, ''Patlama sırasında cemaat, abdest aldıktan sonra merdivenlere doğru yürüyormuş. Patlamayla birlikte ölen ve yaralananlar olmuş'' dedi.