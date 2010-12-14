T24 LogoT24 Logo
Gündem

CAMİDEKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 12 YARALI BANDIRMA (A.A)

14 Aralık 2010 19:02

-CAMİDEKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 12 YARALI BANDIRMA (A.A) - 14.12.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir camide ısıtma amaçlı kullanılan su dolu kazanın aşırı basınçtan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Eski Garaj Camisi'nde öğle namazı öncesinde şiddetli bir patlama olduğu yolunda ihbar aldıklarını söyledi. Olay yerine gittiklerinde bomba patlamış gibi bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade eden Pekel, şunları kaydetti: ''Burası savaş alanı gibi. Olayla bir kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Şadırvana giden suyun ısıtılması için kullanılan kazanın aşırı basınç nedeniyle patladığını öğrendik. İlk başta doğalgaz patlaması üzerinde duruldu ancak böyle olmadığı anlaşıldı.'' Pekel, kazanın caminin alt kısmında bulunduğunu belirterek, ''Patlama sırasında cemaat, abdest aldıktan sonra merdivenlere doğru yürüyormuş. Patlamayla birlikte ölen ve yaralananlar olmuş'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24