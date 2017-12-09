Camide telefon çalan hırsız yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği camide namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten bir kişinin çantasındaki cep telefonunu çalan 30 yaşındaki Orhan Ö., yakalandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii\'nde meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Orhan Ö., namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten Ö.F.Y.\'nin duvar dibinde bulunan çantasındaki cep telefonunu alıp, kaçtı. Caminin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası Ö.F.Y., polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği Orhan Ö.\'yü kısa sürede yakaladı.

Çaldığı telefonu aynı gün Gaziantep\'te sattığı belirlenen Orhan Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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