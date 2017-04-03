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Medya

“Camide siyasete hayır”

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı

03 Nisan 2017 02:24

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir camide çekildiği belirtilen fotoğrafa tepki gösterdi. 

Fotoğrafta bir grup kişi caminin içinde yatarak “Evet” yazmış olarak görülüyor.

CHP’li Tanrıkulu, Twitter hesabından fotoğrafa “Camide siyasete HAYIR!” yazdı.

 

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