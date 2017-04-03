Medya
“Camide siyasete hayır”
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir camide çekildiği belirtilen fotoğrafa tepki gösterdi.
Fotoğrafta bir grup kişi caminin içinde yatarak “Evet” yazmış olarak görülüyor.
CHP’li Tanrıkulu, Twitter hesabından fotoğrafa “Camide siyasete HAYIR!” yazdı.
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