Camide silahlı saldırı: 6 yaralı

Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişinin cuma namazı sırasında cemaate ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İlçenin Tohumluk köyü camisinde, cuma namazı sırasında caminin asma katındaki Hacı Mehmet U, henüz belirlenemeyen nedenle birinci katta namaz kılan cemaatin üzerine tabancasıyla ateş etti.

Olayda yaralanan Bayram Okuş, Cumali Özdemir ve Rüştü Sınır, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde, Sinan ve İbrahim Okuş ile Sait Koç ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mermilerin bacak bölgelerine isabet ettiği yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Hacı Mehmet U'nun jandarma ekiplerince gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.