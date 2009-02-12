Camide kıbleye ip ayarı!

788 yıllık caminin kıblesinde 15 derecelik sapma olunca cemaat kıblenin doğru yönünü cami içine ip çekerek işaretledi.



Konya’da'da 1221 yılında tamamlanarak ibadete açılan Alaaddin Camisi'nin doğu bölümündeki kıblesinin 15 derece hatalı olması nedeniyle, vatandaşların doğru yönde namaz kılabilmesi için, cami içerisine ipler gerildi. Cemaat burada mihraba değil, iple belirtilen yöne doğru namaz kılıyor.



Kentin merkezi olarak bilinen ve bir höyük olan Alaaddin Tepesi'nde bulunan Alaaddin Camisi'nin 1221 yılında ibadete açıldığını belirten Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haşim Karpuz, caminin uzun yıllar süren bir inşaat dönemi olduğunu ve zaman içerisinde camiye yeni eklemeler ve restorasyonlar yapıldığını belirtti.



Prof.Dr. Karpuz, “Caminin doğu bölümünde yer alan 2'nci Kılıç Arslan'a ait kitabeden, bu bölümün 1116-1155 yılları arasında yaptırıldığını anlıyoruz. Son hassas ölçümlerde burada kıbleye karşı 15 derecelik bir hata belirlendi. Yani, doğu bölümünün o zamanın şartlarında iyi ölçülemediği tespit edildi.



Bu hata mihrabenin kubbesi ve batı bölümü inşa edilirken düzeltilmiştir. 15 derecilik kıble hatası caminin sadece ilk yapılan doğu bölümünde bulunmaktadır. Daha sonra yapılan tüm eklerde kıble doğru ölçülerek inşa edilmiştir'' dedi.



Caminin bir çok kez tadilata alındığını söyleyen Prof.Dr. Haşim Karpuz, “1839'da Kavalı Mehmet Paşa ordusu Konya'yı işgal ettiğinde, cami depo olarak, askerin barınması için kullanılmıştır. Hatta atlar bile içeri alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında da burası askeri depo olarak kullanılmıştır. 1983 yılında camide çatlaklar oluşunca, cami tadilata alındı. Binayı askıya alıp, taşıyıcı sütunlar eklendi. Bina sağlama alınınca restorasyon yapıldı. 1996 yılında restorasyon sona erince de bina ibadete yeniden açıldı. Bu güne kadar da ibadet kesintisiz olarak devam etti. Ancak, doğu bölümündeki 15 derecelik sapma nedeniyle, burada, zemine doğru yönde ipler gerildi ve cemaatin kıbleye doğru saf tutması sağlandı'' dedi.



‘Bir anormallik yok’



Konya İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Küçük, caminin bugünkü durumunda vatandaşların ibadetlerini etkileyecek bir sorun olmadığını söyledi. Küçük, ``Vatandaşlar, farklı yönlere duruyorlarsa namaza duranların dikkatsizliği diyebiliriz. Bugün camimizin mihrabı ve duvarları konusunda kıbleyi etkileyecek, Müslümanların, vatandaşlarımızın namazını etkileyecek, bir anormallik söz konusu değildir'' diye konuştu.



Cemaat memnun



Alaaddin Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar, caminin bir bölümündeki hatanın kendilerini rahatsız etmediğini belirterek, ``Bu bölümde, yerde gerili olan iplere doğru yön alarak namaz kılıyoruz'' dediler.

