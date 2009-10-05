Camide cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

KÜTAHYA'da camide namaz kılan 3 kişinin cep telefonunu çalan 21 yaşındaki Mustafa Baştürk polis tarafından yakalandı.

Alipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi´ndeki Söğütlü Çeşme Camii´nde meydana gelen olayda, Mustafa Baştürk, namaz kılan 3 kişinin yanlarına bıraktığı içerisinde 3 adet cep telefonu ve toplam 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu çantaları alıp kaçtı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışma sonucunda Mustafa Baştürk yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamasının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Mustafa Baştürk, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.