Camide 'canlı bomba' paniği yaratan kişiye 70 yıla kadar hapis istemi

Adana'da 1 Temmuz Cuma günü Sabancı Merkez Camii'nde cuma hutbesi okunduğu sırada beline sardığı el yapımı patlayıcı ile 'canlı bomba' paniğine neden olan ve cemaat tarafından dövülerek etkisiz hale getirilen 33 yaşındaki Mahmut K. hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, eylemin IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba eylem tarzına benzediğine de dikkat çekti.

Mahmut K., cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak "üzerimde bomba var" diye bağırması üzerine cemaat tarafından saldırıya uğramıştı. Savcılık sorgusunun ardından adliyeye getirilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanmıştı.

O anlar kameralara böyle yansımıştı:

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 3 kez Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı belirlenen şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamladı.

Savcı, Mahmut K. hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Olası kasıtla yaralama, basit yaralama', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından toplam 70 yıla kadar hapis cezası istedi.

"IŞİD'in canlı bomba eylem tarzına benziyor"

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanığın, canlı bomba yeleği gibi hazırladığı bej renkli korse içinde 17 santimetre uzunluğunda, 1 santimetre çapındaki plastik boru içinde 10 gram av tüfeği fişeği barutu, çok sayıda saçma ve bir maytap fitiliyle el yapımı patlayıcı hazırladığı ifade edildi.

Savcı, eylemi ise terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba eylem tarzına benzediğine de dikkat çekti.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.