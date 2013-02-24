Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, camide 180 vakit namaz kılan çocuklara tablet bilgisayar hediye edildi.

Yozgat Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Dayılı Köyü Camisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocuklara camide namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla projeyi hayata geçiren cami imamı Cebrail Öztürk'e teşekkür etti.

Poçanoğlu, 5 vakit namaz kılmanın önemli olduğunu belirterek, “5 vakit namaz kılmakla insan, günahlardan, günahların kirinden temizlenir. Çocuklarımızın da namaza devam etmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Namaz sonrasında annelerine, babalarına, bizlere, ülkelerine, bu konuda yardımcı olan hocalarına dua etmelerini istiyorum. Çocuklarımız büyük bir hevesle günlerce namaza devam ettiler. Bu, diğer camilerimize de örnek olabilecek bir projedir” diye konuştu.

Akdağmadeni Müftüsü Faruk Latifoğlu ise “Hediyeleşiniz, hediyeleştikçe birbirinizi seversiniz” hadisi şerifinin hatırlatarak, “Biz de çocuklarımıza camiye geldiği için hediye verdik. Çocuklarımız bizi sevindirdikleri için biz de onları sevindirdik. Köy halkına da bu projeye destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dayılı Cami İmamı Cebrail Öztürk ise 180 vakit camiye gelmeleri halinde çocukları bilgisayarla ödüllendirecekleri yönünde söz verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Çocuklarımıza mahcup olmadık. Müftülerimize çok teşekkür ediyorum, köy halkımız da maddi manevi desteklerini esirgemedi. Şundan eminiz ki, bu çocuklarımız sadece bilgisayar için camiye gelmediler. Bunu da bize gösterdiler. Çocuklar yaklaşık 2 hafta önce 180 vakiti tamamladılar. Sabahın erken saatlerinde, benden de önce camiye geldiler ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Çocuklar artık namazları camide ve cemaatle kılıyorlar.”

Camiye devam eden 31 öğrenciye tablet bilgisayar, 19 öğrenciye kol saati hediye edeceklerini dile getiren Öztürk, projeye katılan ancak çeşitli nedenlerle devam edemeyen çocukları da ödüllendireceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri verildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da örnek çalışmasında dolayı imam Cebrail Öztürk'e teşekkür belgesi verdi.