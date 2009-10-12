Cami yaptırıp müslümanlardan oy toplamış

İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw’un, seçim bölgesi olan Blackburn şehrinde yapılacak camiye, Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife el Tani’nin 1.5 milyar sterlin bağış yapmasını sağlayarak Müslümanlardan oy topladığı ortaya çıktı.



The Times’ın haberine göre, Bicknell Street Camii’nin inşaatına başlayan Müslümanlar, bağış toplamak için Blackburn’lü işadamı Lord Patel ile temasa geçti. Patel, İşçi Partisi’nden arkadaşı olan Straw’dan bir referans mektubu alarak, Katar emirini bağışta bulunmak için ikna etmeyi başardı.



Para Katar Emiri’nden



Gazete, “Straw’un 2007 nisanında karısıyla birlikte bedava bir Katar tatili yaptığını ve Katarlıların misafirperverliğini öve öve bitiremediğini” hatırlattı. İngiliz muhalefeti ise, El Cezire televizyonunu kuran emirin, Müslüman Kardeşler gibi İslamcı örgütlerle ilişkisi olduğunu öne sürüyor.

Bakan Straw “yanlış bir şey yapmadığını” açıklasa da, Liberal Demokrat Parti yetkilisi Salim Lorgat, “Straw bu bağış sayesinde Müslüman cemaati içinde saygınlığını artırdı. İşçi Partisi böyle oy topladı” dedi. İngiliz hükümeti böylece bir darbe daha yedi.