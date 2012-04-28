Cami yaptıranlar da vergi indiriminden yararlanabilecek

Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, huzurevi yapana sağlanacak vergi indirimlerinden cami yaptıranlar da yararlanacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önceki hafta açıkladığı ve Hükümetin özel düzenlemelerle çeşitli vergi teşvikleri getirdiği torba yasadan, cami yapımına özel vergi teşviği çıktı. Önceki gün Meclis’e gönderilen ve çok sayıda yasada birden değişiklik yapan torba yasada yer alan düzenlemeyle, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, vergi matrahından indirilebilecek harcamalar arasına cami yapımı da dahil edildi.

Halen “okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi” inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya her türlü bağış ve yardım, vergiden indirilebiliyor. Meclis’e gönderilen torba yasayla “cami inşaası” da bunlara dahil edildi. Böylece tasarının yasalaşmasıyla, cami yapan, yaptıranlar, bu inşaat için yaptığı tüm harcamalarını gelir vergisi tespitinde vergi matrahından indirebilecek ve cami için yaptığı harcamalar kadar daha az vergi ödeyebilecek.

Tasarı ne diyor?

Mevcut Gelir Vergisi yasasının 89. maddesinde “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir” denilerek indirim konuları sıralanıyor. Yasada bu hüküm şöyle tarif ediliyor:

“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.”

Tasarıyla bu hüküm, “... okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile imar planında dini tesis alanı olarak ayrılan yerlere yapılan ibadethane...” şeklinde değiştirildi. Söz konusu değişiklikle cami inşaatları da okul, yurt, hastane gibi toplum sağlığı ve eğitimi gibi temel faaliyetlerden sayılarak vergi indirimi hakkı getirilmiş oldu.

Yeşilay sürpriz olacaktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki hafta açıkladığı torba yasaya bir hüküm koyacaklarını ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan yardım ve bağışların vergi matrahından indirilebileceğini belirtmişti. Torba yasada bu düzenleme de yer alıyor. Ancak Yeşilay’a yapılan yardımlarına vergi indirimi getiren hükme, cami inşaatlarının da dahil edileceği, Maliye Bakanlığı’nın düzenlemelerle ilgili bilgi notunda da, Bakan Şimşek’in açıklamalarda da yeralmamıştı. Torba yasanın aynı maddesine cami inşaatlarının da eklenmesi sürpriz olarak değerlendirildi.

Elektrikli otonun ÖTV’si yüzde 3 oldu

Hükümet uzun süredir merak edilen elektrikli otonun vergisini de belirledi. Çevreci olması nedeniyle teşvik edilecek olan elektrikli otodan yüzde 38 yerine sadece yüzde 3 ÖTV alınacak. Yasa tasarına eklenen maddeyle elektrik akümülatörleri, (bunların separatörleri dahil, kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar için özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Düzenleme ile Renault’nun elektrikli Fluence Z.E. modeli dizel modelle neredeyse aynı olacak ve 60 bin liradan satılacak.

İçki ve sigaraya otomatik zam

Hükümetin, bireysel emekliliği teşvik etmek, tasarrufları artırmak, amacıyla hazırladığı yasa tasarısından sürprizler çıkmaya devam ediyor. Buna göre, tiryakinin içtiği içki ve sigaradan alınan vergi, enflasyona endekslenecek ve yılda iki kez otomatik olarak zamlanacak.

Düzenleme ile sigaradan alınan vergi Ocak ve Temmuz ayında, enflasyonun açıklandığı gün otomatik olarak yansıtılacak. Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) 6 aylık artış, tiryaki vergisinin artış oranı olacak.