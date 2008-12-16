Cami yangınları yayılıyor

İstanbul’daki cami yangınları Ankara’ya da sıçradı. Elmadağ’ın Lalahan beldesinde, bir caminin alt katındaki mağazaya molotofkokteyl atılması sonucu çıkan yangın hasara neden oldu



Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Merkez Cami’nin alt katında halı ve mobilya satan bir mağazaya, önceki gün saat 19.00 sıralarında molotofkokteyli atıldı. Halıların bulunduğu bölümde başlayan yangın, kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı.



‘Kimseyle husumetim yok’



Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ROKETSAN’a bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst kattaki camiye sıçramadan söndürüldü.

İstanbul’daki yangınlara dikkat çeken mağaza sahibi Ramazan Pektaş, “Dört yıldır aynı yerde ticaret yapıyorum. Kimseyle husumetim yok. Belli ki burada hedef cami” diye konuştu. Çevre sakinleri ise olayın olduğu saatlerde, “Dink cinayeti sanığı Ogün Samast gibi” beyaz bere takan bir kişiyi cami yakınlarında gördüklerini söyledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

