-''Cami ve çocuk'' teması Kocatepe Camisi'nde ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl ''cami ve çocuk'' temasıyla kutladığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını, Kocatepe Camisi avlusunda çocuklarla yaptı. Cami avlusundaki etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul Fatih Camii imam hatibi Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, ''Cami ve Çocuk'' konulu tanıtım filmi izletildi. Mardin Merkez Yeni Cami imam hatibi Mahmut Yiğit'in din görevlileri adına konuşma yaptığı etkinlikte, çocuklardan oluşan ''Grup 571'' mini bir konser vererek, ''Camiyi Seviyorum'', ''571'de Bir Güneş Doğdu'' ve diğer şarkılarını seslendirdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılışta yaptığı konuşmada, caminin, kucaklayan ve kendine yöneleni asla kapının dışına bırakmayan kutsal bir yuva olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Öyleyse kadınıyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla toplumun bütün fertlerinin bu yuvada huzura erme hakkı vardır. Cemaat ile ibadete büyük önem veren Peygamber Efendimiz, kadınların cemaate katılımı konusunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini anneleriyle ya da babalarıyla camiye gelen çocuklar için de göstermiştir. Çocuk için ibadet edilen mekan, soğuk, donuk ve ürkütücü olmamalıdır. Yaklaştığında kovulduğu, sesi çıktığında azarlandığı, soru sorduğunda terslendiği bir mescide tazecik gönlünün ısınması nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla çocuğun ibadeti sevmesi ve benimsemesi, öncelikle ibadet eden büyüklerle aynı ortamı paylaşması, onları izlemesi, taklit etmesi ve orada bulunduğundan dolayı taltif görmesiyle mümkün olacaktır.'' Çocuk-cami buluşmasını canlandırmak ve sürekli kılmak amacıyla bu yıl haftanın temasını ''cami ve çocuk'' olarak belirlediklerini anlatan Görmez, ''Geleceğin büyüklerinin Yüce Yaratıcı ile sağlıklı bağ kurmalarına yardımcı olmak, onlara milli birlik ve beraberlik şuuru aşılamak, ibadetin huzurunu keşfetmelerini ve değerlerimizi öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız kampanya, her yaştan çocuğu camiyle dostluk kurmaya teşvik edecek ve büyüklere bu konudaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatacaktır'' dedi. Etkinlikte, hafızlık, ezanı güzel okuma, Kuran'ı güzel okuma, şiir yazma ve hutbe yazma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Görmez, çocuklara camiyi gezdirerek, mihrap, minber, kürsünün ne olduğunu anlattı. Görmez, cami bahçesindeki çocuk oyun alanının da açılışını yaptı. Programda, katılımcılara macun, pamuk şeker, etli pilav, ayran ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, Hacivat Karagöz, Çocuk Mehteran Takımı ve animasyon gösterileri ile Türk tasavvuf musikisi konseriyle devam edecek.