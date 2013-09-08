Mamak Tuzluçayır Meydanı'nda göstericilere polis müdahalesi

Fethullah Gülen cemaati ile Cem Vakfı'nın Mamak'ta bugun temelini atmayı planladığı cami-cemevi projesini protesto edip, Tuzluçayır Meydanı'nda barikat kuran gruba polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı.

Projeye tepki göstren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül, "Bizim sünni vatandaşlarla bir sorunumuz yok. Biz asimilasyoncu, ırkçı devlete karşıyız. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız bir cemevi var. Cemevi mütevazi olur. Bu cami ve cemevi yoksulun ekmeğinden çalınarak yapılıyor. Burası ibadethane değil" diye konuştu.

Ankara'da yapılması planlanan Mamak Cami ve Cemevinin temel atma törenini protesto edip yolu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti.

Mamak' ta yapılan tören öncesi bir grup Tuzluçayır Meydanı'nda barikat kurdu. Polisin uyarılarına rağmen barikatı kaldırmayan gruba TOMA'lardan tazyikli su sıkıldı.

Ara sokaklara dağılan eylemciler polise taş ile karşılık verince çevik kuvvet ekipleri bu kez gruba gaz bombası attı. Müdahale sırasında bazı eylemciler polise havai fişek attı. Polis eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.

Müdahale sırasında bazı göstericiler ile polislerden yaralananlar oldu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralı polislerden birini durumunu ağır olduğu bildirildi. Polisin kullandığı gazdan, göstericilerin yanı sıra vatandaşlar da etkilendi.

Polis, göstericilerden 16 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Törenin yapılacağı yerin yakınlarında toplanan bazı vatandaşlar, göstericilere yönelik polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi.



Derneklerden tepki

Törenin başladığı saatlerde Süleyman Ayten Caddesine gelen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri de cami ve cemevi projesine tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, ara sokaklarda göstericilere müdahaleye giden bir TOMA aracının önünü kesti. Dernek üyelerinin aracın önünde oturması üzerine TOMA geri çekilip başka bir yolu kullandı.

Alevi vatandaşlara seslenen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül, polis müdahalesini protesto etti. Bülbül, gözaltındaki göstericilerin serbest bırakılmasını istedi.

Cami ve cemevi projesini "Asimilasyon projesi" olarak niteleyip alevilerin bu cemevine gitmeyeceğini belirten Bülbül, "Bizim sünni vatandaşlarla bir sorunumuz yok. Biz asimilasyoncu, ırkçı devlete karşıyız. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız bir cemevi var. Cemevi mütevazi olur. Bu cami ve cemevi yoksulun ekmeğinden çalınarak yapılıyor. Burası ibadethane değil" diye konuştu.

Bülbül, projeyi yürütenlerden Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'a da "yol düşkünü" dedi. Bu sırada kalabalık, "Devletin alevisi olmayacağız" ve "İnancımızdan elinizi çekin" sloganları attı.

Tuzluçayır'a gelen bazı CHP milletvekilleri de dernek üyelerine destek verdi.

Törenin yapıldığı saatlerde protestolarını sürdüren göstericiler ile törenin ardından alandan ayrılan vatandaşlar arasında da zaman zaman gerginlik oldu. Polis, iki grubun arasına girip gerginliğin büyümesini engelledi.

Törenin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

'Cami-Cemevi Kültür Merkezi' Seneye muharrem ayında açılacak

Bu arada Sünni ve Alevilerin birlikteliğine önemli katkı sağlaması beklenen 'Cami-Cemevi Kültür Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde hayata geçirilecek olan proje, Hacı Bektaş Veli Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı ile Cem Vakfı tarafından yürütülecek. Projenin finansmanını ise Alevi ve Sünni iş adamları üstlenecek.

radikal.com.tr'nin haberine göre, projenin bir yıl içinde bitirilmesi,merkezin seneye Muharrem ayında açılması planlanıyor. Temel atma törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, CHP Milletvekili Sinan Aygün, bazı AKP milletvekilleri ile kalabalık bir halk kitlesi katıldı.

Bakan Çelik ile Doğan, temel atma butonuna basmadan önce beyaz güvercin uçurdu. Daha sonra hep birlikte temel atmak için butona bastılar.

Cami ve cemevi yan yana

3 bin 264 metrekare alan üzerine inşa edilecek kampüsün içinde cami ve cemevi yan yana olacak. Kampüs içinde dede odası, imam odası, zakir odası, 350 kişilik konferans salonu, 350 kişilik aşevi, cenaze hizmetleri için gasilhane ve morg, kurban tığlama alanı, fakir aile çocukları için okuma salonu, misafir kabul salonları, çay ve sohbet salonları yer alacak.

'Halka rağmen polisiye tedbirlerle ibadet yeri yapılamaz'

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi basın bildirisi yayımlayarak Mamak cami-cemevi projesinin temel atma törenini protesto eden Tuzluçayır Mahallesi halkına yönelik Polisin haksız orantısız müdahalesini kınadı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin yayımladığı basın bildirisi şöyle:



Alevilerin taleplerini görmezden gelen devletin tekçi zihniyeti ile halka rağmen polisiye tedbirlerle ibadet yeri yapılamaz. Madımak, Maraş ve diğer katliamlarla yüzleşmeden, Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmeden, Diyanet İşleri Başkanlığının statüsü değiştirilmeden cami-cemevi projesi ikiyüzlü politikanın resmidir.



Yıllardır Alevilere yönelik sürdürülen asimilasyon politikalarının bir parçası olan projeye karşı demokratik protesto hakkını kullananların yanındayız. Toplumsal barış ve hoşgörünün inşası; devletin bireylere ait bir alan olan inançlara üstten müdahalesiyle sağlanamaz.



Toplumu ilgilendiren her konuda ilgili toplumsal kesimlerin görüşü alınmalı, halkın karar süreçlerine katılması sağlanmalıdır. Toplumsal kesimler arasındaki iletişim, etkileşim ve barışı sağlamanın yolu tepeden inme projeler değildir.



Toplumla inatlaşmanın hiç kimseye faydası olmayacak, yeni yeni gerilimlere yol açacaktır, bu ortam içinde hiç bir sorun çözülemez.



Mamak ‘cami-cemevi’ de mahalle halkının görüşü alınmadan yapılan bir projedir. Bu projenin yeni gerilimler ve sorunlar yaratacağı şimdiden ortaya çıkmıştır.



Demokratik hakkını kullanan halka polisin şiddetiyle karşılık verilmesini, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)’nin basın açıklaması yapmasına bile izin verilmemesini kınıyoruz.



Sorunun daha fazla büyümemesi için Mamak Cami-Cemevi temel atma törenini derhal iptal edin, Polisi Tuzluçayır’dan çekin.

'Halka saldırarak asimilasyon politikaları hayata geçirilmek istenmektedir'

Ankara Mamak'ta yaşanalara bir tepki de Halkevleri'nden geldi. Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, " AKP iktidarı, Alevi inancına dönük asimilasyon projesi olarak hayata geçirmeye çalıştığı “Cami cemevi İç içe” projesiyle, kendi gibi olmayanı, iktidarına biat etmeyeni yok saymaya devam ederken; gerici iktidarına direnen halk bugün bir kez daha polis şiddetine maruz kaldı, kalmaya devam ediyor" dedi.



Halkevlerin'in yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

Alevilerce asimilasyon girişimi olarak eleştirilen ve dün (7 Eylül) protestolara konu olan, İzzettin Doğan ve Fethullah Gülen’in “cami-cemevi” temel atma etkinliği için polis iki gündür Mamak Tuzluçayır’ı abluka altına almıştır. Dün gece geç saatlere kadar direnen Mamak Halkı bugün de (8 Eylül) tören açılışının gerçekleşeceği alanda sabah saatleri itibariyle toplanmaya başlamış ve polisin gerek fiziksel gerekse sözlü saldırılarına maruz kalmıştır. Öğle saatlerinde müdahaleler başlamış, çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu haberleri alınmıştır. Çatışmalar sırasında kafasına gaz bombası isabet eden Halkevleri üyesi Örsan Karasakal, İbni Sina Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Abidin Aktaş Sokak’da bulunan Halkevi önündeki gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin resmedildiği pankart polislerce kopartılmıştır. Mahalle halkı kadar bölgede bulunan parti, kurum ve kuruluşların binaları da hedef alınmıştır. Polis Tuzluçayır’a gaz bombası ve plastik mermi yağdırırken, protesto edilen cami-cemevi inşaatının temel atma etkinliği AKP’li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün katımlıyla gerçekleştirildi.

Halkevleri olarak yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

İktidarın özellikle eylül sendromu ve paniği ile hız kazandırdığı ve giderek artırdığı şiddete, baskıya va faşizme karşı meşru direnme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz.