T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cami önündeki bombanın patlamasını vatandaşın ihbarı önledi

Bulunan TNT patlayıcısının 20 kilo olduğu belirtildi

09 Nisan 2016 19:43

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi'nin Hacıbekir Mahallesi'nde cami önündeki rögara yerleştirilen 20 kilo TNT patlayıcısı, vatandaşın ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından çıkartılarak etkisiz hale getirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Hacıbekir Mahallesindeki Veysel Karani Sokağı'nda bulunan cami önündeki rögara patlayıcı yerleştirildiği ihbarı alan Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan çalışmalar üzerine de bir eve ait bahçe duvarından cami önünde bulunan rögar kapağına giden kablo buldu. İncelemeyi genişleten ekipler, yeni dökülmüş asfalt altında 20 kilogramlık yağ tenekesi içine yerleştirilmiş TNT ve amonyum nitrat patlayıcı tespit etti.

Bunun üzerine çevre güvenliği alan bomba imha uzmanları düzenekleri devre dışı bırakıp, bombayı etkisiz hale getirdi.

 

ETİKETLER

vancamibomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24