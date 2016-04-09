Cami önündeki bombanın patlamasını vatandaşın ihbarı önledi

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi'nin Hacıbekir Mahallesi'nde cami önündeki rögara yerleştirilen 20 kilo TNT patlayıcısı, vatandaşın ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından çıkartılarak etkisiz hale getirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Hacıbekir Mahallesindeki Veysel Karani Sokağı'nda bulunan cami önündeki rögara patlayıcı yerleştirildiği ihbarı alan Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan çalışmalar üzerine de bir eve ait bahçe duvarından cami önünde bulunan rögar kapağına giden kablo buldu. İncelemeyi genişleten ekipler, yeni dökülmüş asfalt altında 20 kilogramlık yağ tenekesi içine yerleştirilmiş TNT ve amonyum nitrat patlayıcı tespit etti.

Bunun üzerine çevre güvenliği alan bomba imha uzmanları düzenekleri devre dışı bırakıp, bombayı etkisiz hale getirdi.