Cami minaresi uzun gelince pilotlar şikayet etti

T24- Van'da üç yıl önce cemaatten toplanan paralar ile yaptırılan caminin minaresi Ferit Melen Havaalanı'na iniş-kalkış yapan uçaklar için tehlike oluşturulunca kısaltılmasına karar verildi



Radikal gazetesinde yer alan habere göre,Van'ın Buzhane Mahallesi'ndeki Ferit Melen Havaalanı yakınında bulunan ve cemaatten toplanan paralarla 3 yıl önce yaptırılan caminin minaresi, Ferit Melen Havaalanı'na iniş-kalkış yapan uçak ve helikopterler için tehlike oluşturunca kısaltılmasına karar verildi. 45'ten 25 metreye indirilecek olan Buzhane Camii minaresinin bir bölümünün yıkımına başlandı. Mahalle sakinleri cami minaresinin kısaltılmasından rahatsızlık duyarken, Van Müftüsü Nimettullah Arvas minarenin bulunduğu mevki nedeniyle uzunluğunun en fazla 25 metre olması gerektiğini söyledi.

Van'da müteahhit tarafından 3 yıl önce yaptırılan Buzhane Camii’nin minaresi sorun oldu. 45 metre ve çift şerefeli yaptırılan minare, zamanla Van Ferit Melen Havaalanı'na iniş- kalkış yapan uçak ve helikopterler için tehlike oluşturdu. Pilotların sorunu yetkililere bildirmesi üzerine Van Jandarma Filo Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri Van Müftülüğü'ne başvurarak minarenin yıkılmasını istedi. Bunun üzerine de müftülük aldığı kararla 45 metrelik minareyi 25 metreye indirmeye başladı. Sabah minarenin bir bölümünü balyozlarla yıkmaya başlayan işçileri görenler tepki göstererek, minarenin neden yıkıldığını anlamaya çalıştı. Daha sonra işçilerden sorunu öğrenen cemaat, bu kez de cami ve minarelerine zarar verildiğini savunarak tepki gösterdi.

Yıkım kararının acil olarak uygulanması gerektiğini belirten Van Müftüsü Nimettulah Arvas, minarenin izinsiz ve projeye uygun yapılmadığını, tehlikelerin de göz önünde tutulmadığını söyledi. Müftü Arvas, şöyle dedi:

“İşçiler titizlikle minarenin bir bölümünü yıkıyor. Minare ve caminin zarar görmemesi için çok hassas davranıyoruz. Minarenin uzunluğunun bulunduğu mevki nedeniyle en fazla 25 metre olması gerekiyordu. Ancak müteahhit firma 45 metre olarak yapmış. Yıktığımız minareyi yeniden en güzel şekliyle 25 metre olarak yapacağız.”