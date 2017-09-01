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Yaşam

Camı kırıp ofise giren geyik '20 dakikada 350 bin TL'lik hasar yarattı'

Cenaze hizmetleri veren şirketin yöneticisi James MacLeod, "Geyiğin 20 dakikada verdiği hasara inanamıyorum" diye konuştu

01 Eylül 2017 20:48

Avustralya'da cenaze hizmetleri veren bir işyerine giren geyiğin 20 dakikada ofise "inanılmaz bir zarar" verdiği açıklandı.

Şirketin yöneticisi James MacLeod, dışarda bir çalışanlarını kovalayan geyiğin, çalışanın binaya kaçması üzerine ofisin camını kırarak içeri girdiği ve 20 dakika boyunca ortalığı birbirine kattıktan sonra çalışanların geyiği bir odaya kilitlemeyi başardığını anlattı.

Vahşi yaşam uzmanları gelip hayvanı oradan çıkartana kadar kilitlendiği odaya da büyük hasar veren geyik, yaralı bir şekilde veterinere kaldırıldı.

3AW radyo istasyonuna yaşadıklarını anlatan Tobin Brothers adlı cenaze hizmetleri şirketinin yöneticisi James MacLeod, "20 dakikada verdiği hasara inanamıyorum. Tesisatlar, halılar, duvarlar ve mobilyalar… Hepsinin yenilenmesi gerekecek" diye konuştu.

Avustralya Associated Press ajansı, hasarın 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 80 bin ABD doları, 350 bin TL) olarak hesaplandığını yazdı.

Avustralya polisi ise olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

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