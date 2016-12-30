T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cami kapısına domuz pastırması koyan İngiliz hapishanede öldü

64 milyon nüfuslu İngiltere'de Müslümanların sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

30 Aralık 2016 06:30

İngiltere'nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.

Ocak ayında "Jamia" camisinin kapı koluna pastırma dilimleri yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu.

Davada Crehan'la birlikte yargılanan üç kişi de dört ile dokuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri Crehan'ın eşi.

Bristol Hapishanesi'nden yapılan açıklamada, Crehan'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi, ayrıntı verilmedi.

2011'de yine Bristol'da, Al Baseera Camii'nde namaz sırasında, cemaatin ayakkabılarına domuz salamı koyan Jamie Knowlson adlı başka bir İngiliz, altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Knowlson daha sonra camiye gidip özür dilediği için cezası tecil edilmişti.

Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı Bristol'da nüfusun yüzde beşini Müslümanlar oluşturuyor.

64 milyon nüfuslu İngiltere'de Müslümanların sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BristolKevin CrehanCrehanCrehan TemmuzCezaHapishanesiBristol Al Baseera CamiiJamie KnowlsonAncak KnowlsonMüslümanlarMüslümanların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24