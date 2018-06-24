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Cami inşaatında ölümüne poz verdi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir cami inşaatının kubbe bölümünde baret ve emniyet kemeri takmadan çalışan işçi, görüntülendiğini fark edince yerden metrelerce yükseklikteki tahta korkuluklara oturarak poz verdi

24 Haziran 2018 13:18

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir cami inşaatının kubbe bölümünde baret ve emniyet kemeri takmadan çalışan işçi, görüntülendiğini fark edince yerden metrelerce yükseklikteki tahta korkuluklara oturarak poz verdi.
Yüreğir ilçesinde yapımı devam eden Yüreğir Merkez Camii inşaatında çalışan işçilerin çoğunun baret ve emniyet kemeri takmadığı görüldü. Gazeteciler tarafından görüntülendiklerini fark eden işçilerin çoğu caminin iç bölümüne doğru ilerlerken, başında şapka bulunan bir işçi ise poz vermeye çalıştı. Yerden metrelerce yükseklikteki kubbenin yan tarafında yer alan tahta korkuluklara oturan işçi, iskelenin kırılma riskine aldırış etmeden kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verdi.

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