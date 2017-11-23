Cami inşaatında çökme: 3 işçi yaralandı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, cami inşaatında çökme meydana geldi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Karatekin Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm İkinci Etap çalışması kapsamında yapılan cami inşaatında meydana geldi. Caminin içinde kurulan iskelede kubbe bölümünde kalıp çalışması yapıldığı sırada çökme meydana geldi. İskeledeki 3 işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek üzerlerine çöken enkazın altında kaldı. İşçiler, Çankırı Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri tarafından kısa sürede enkaz altından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden birisinin sağlık durumunun iyi, diğer ikisinin ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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