T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cami inşaatında çökme: 3 işçi yaralandı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, cami inşaatında çökme meydana geldi, 3 işçi yaralandı

23 Kasım 2017 15:37

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, cami inşaatında çökme meydana geldi, 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Karatekin Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm İkinci Etap çalışması kapsamında yapılan cami inşaatında meydana geldi. Caminin içinde kurulan iskelede kubbe bölümünde kalıp çalışması yapıldığı sırada çökme meydana geldi. İskeledeki 3 işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek üzerlerine çöken enkazın altında kaldı. İşçiler, Çankırı Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri tarafından kısa sürede enkaz altından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden birisinin sağlık durumunun iyi, diğer ikisinin ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ethem YENİGÜRBÜZÇANKIRI DHAOlayKaratekin Mahallesi Kentsel DönüşümEtapCamininBelediyesiDevlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24