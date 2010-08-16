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Cami hoparlöründen Öcalan'ın konuşması yayınlandı

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Belde’sindeki bir cami hoparlöründen, Abdullah Öcalan’ın yıllar önce 15 Ağustos ile ilgili yaptığı

16 Ağustos 2010 03:00

T24- Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Belde’sindeki bir cami hoparlöründen, Abdullah Öcalan’ın yıllar önce 15 Ağustos ile ilgili yaptığı konuşma yayınlandı. Cami önünde toplanan vatandaşları jandarma havaya ateş açarak dağıttı. Çıkan olaylarda bir kişi gözaltına alındı.


Geçen hafta Şırnak merkez Atatürk Mahallesi’ndeki Geylani Cami hoparlöründen Kürt sanatçı Şivan Perwer’in Herne peş (İleri gidin) adlı marşının çalınmasının ardından, bu kez Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Beldesi’ndeki bir cami hoparlöründen, Abdullah Öcalan’ın konuşmaları yayınlandı. Önce Kürtçe şarkı ve marşların çalındığı hoparlörden, daha sonra İmralı Cezaevi’nde ömür boyu hapis cezasına çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Ağustos ile ilgili konuşmasına ait ses kaydı yayınlandı.

Hoparlörden yükselen sesler üzerine kısa sürede cami önünde toplanan vatandaşlar, daha sonra olay yerine gelen jandarma tarafından havaya ateş açılarak dağıtıldı. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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