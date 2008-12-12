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Yaşam

Cami derneği cemevi yaptırdı

Alevilerin çoğunlukta olduğu Beypazarı'nda cami derneğinin yaptırdığı cemevi, caminin bitişiğinde hizmete açıldı.

12 Aralık 2008 02:00

Beypazarı’nın Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Karaşar beldesinde, cami derneği tarafından yaptırılan cemevi, caminin bitişiğinde hizmete açıldı.

Karaşarlılar Cami Derneği’nce 1993’ten bu yana yapımı sürdürülen Cemevi ve Kültür Merkezi’nin önceki gün yapılan açılışına, Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar Özgüldür, Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Yenikent Belediye Başkanı Emin Özer, AKP’li Karaşar Belediye Başkanı Yılmaz Koçak, AKP’li Kırbaşı Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Cemevi, aynı dernek tarafından daha önce yaptırılan caminin hemen bitişiğinde hizmete girdi. Kaymakam Aydın, cemevinde yapılacak etkinliklere seve seve katılacaklarını belirtti.

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