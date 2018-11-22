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Cami bahçesinde ceset bulundu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu

22 Kasım 2018 17:08

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Karataş semtindeki Hacı Cevat Başı Camii\'nin bahçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde çalışma yaptı. Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

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