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Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar (2)

İNTİKAM İÇİN YAPMIŞLAR Bursa'da, Nuri Ö

31 Ağustos 2018 17:33

İNTİKAM İÇİN YAPMIŞLAR
Bursa\'da, Nuri Ö.\'nün, cami avlusunda dövülüp, bıçaklanmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olaya karıştığı belirtilen 6 kişinin kimliği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, tanıkları dinleyen polis, şüphelilerden B.Ç., kardeşi A.Ç. ve arkadaşları O.G.\'yi otomobillerinde seyir halindeyken yakaladı. Şüphelilerin, ifadelerinde, Nuri Ö.\'nün Mudanya\'da yakın arkadaşlarını bıçakladığı için kendisinden hesap sorduklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, diğer 3 kişiyi yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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