-CAMERON'DAN SÜRPRİZ ZİYARET GIOIA DEL COLLE (A.A) - 04.04.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron'un İtalya'da bir askeri üsse sürpriz ziyarette bulunduğu bildirildi. AFP'nin haberine göre, Cameron, Libya'ya yönelik uluslararası operasyona katılan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçaklarının konuşlandığı Gioia del Colle'deki askeri üssü ziyaret etti. Haberde, Cameron'un ziyaretinin, Libya'ya başlatılan operasyon kapsamında bu türden ilk ziyaret olduğuna dikkat çekilirken, İngiliz Başbakanın önümüzdeki günlerde operasyona 4 uçak takviye gönderileceğini söylediği de belirtildi.