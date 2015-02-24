Cameron'dan havayolu şirketlerine: Türkiye'ye giden gençleri polise bildirin...

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz gençlerin IŞİD'e katılmalarının önlenmesi için, İngiltere'den Türkiye'ye uçan havayolu şirketlerine, Türkiye'ye gitmek için uçağa binen gençleri polise bildirmesi talimatı verildiğini belirtti.

İngiliz Avam Kamarası'nda, IŞİD'e katılmak üzere İngiltere'den Türkiye'ye gelen üç İngiliz kızının durumunun ele alındığı tartışmalar sırasında söz alan Cameron, Türkiye'ye gitmek üzere uçağa binen bütün gençlerin havayolu şirketleri tarafından önceden polise bildirileceğini kaydetti.



Ankara da üç İngiliz kızla ilgili çıkan haberler üzere Londra'yı suçlamıştı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünlerde de üç İngiliz kızının Suriye'ye gidip DAİŞ'e katılmak üzere Türkiye'den gittiği şeklinde haberler yer aldı. Biz yine aynı soruyu soruyoruz: Bunların terörist eylemlere katılma ihtimaliyle ilgili bilgi varsa bu durdurma eylemini sizin kendi kapılarınızda sınırınızda yapmanız gerekir. Bunu engelleyemiyorsanız, Türkiye ile bu bilgileri paylaşırsınız, Türkiye ile ortaklaşa bunun gereği yapılır" demişti