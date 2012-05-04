Cameron'a yerel seçimde darbe

İngiltere'de yerel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi, koalisyon hükümetine karşı büyük bir zafer elde etti. İşçi Partisi, Cameron'ın Muhafazakar Partisi'nin 8 puan önüne geçti. AB karşıtı parti ise yüzde 14 oranında oy aldı.

İngiltere'de iki yıl önce iktidara gelen Muhafazakar Parti lideri David Cameron'la kolalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg yerel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğradı. İşçi Partisi, Cameron'ın partisinin 8 puan önüne geçti. Bugün sonucunun açıklanması beklenen Londra belediye başkanlığını da İşçi Partili adayın kazanması bekleniyor.

İngiltere'nin yanı sıra, Galler ve İskoçya'da da dün yapılan yerel seçimlerde, şimdiye kadar 181 belediyenin 99'unun oy sayımı tamamlandı. Buna göre, İşçi Partisi 50 belediyede bin 123 belediye meclisi üyeliğini kazandı. Muhafazakar Parti 27 belediyede 581 belediye meclisi üyeliği, Liberal Demokrat Parti ise 3 belediyede 213 belediye meclisi üyeliğini aldı.

Oy sayımı devam ederken, Londra belediye başkanlığıyla ilgili sonucun bugün belli olması bekleniyor. Mevcut sonuçlar, Başbakan David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin elindeki her üç belediye meclis üyeliğinden birini, koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin ise iki üyelikten birini kaybedeceğine işaret ediyor.

İşçi Partisi'nin Liverpool'daki adayı belediye başkanı seçilirken, Manchester, Nottingham, Bradford ve Coventry şehirlerinde yapılan belediye başkanı seçilip seçilmemesine ilişkin referanduma ret sonucu çıktı.



AB karşıtı partinin zaferi



AB karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) ise yerel seçimde oy oranını yüzde 14'e çıkarması dikkati çekti.

İngiltere'den 128, İskoçya'dan 32, Galler'den ise 21 belediye için dün seçim yapılmıştı.



Koalisyon kemer sıkma kurbanı



İngiliz basını, iki yıl önce iktidara gelen koalisyon hükümetinin yerel seçimde ağır yenilgiye uğradığı, bunun temel nedeninin ise uygulanan kemer sıkma politikaları olduğu yorumuna yer verdi.