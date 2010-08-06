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Dünya

Cameron'a sert tepki: O, dış politika beceriksizi

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıt, sert eleştirilere neden oldu.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiği bir konuşmada İran'ın elinde nükleer silah olduğunu söylemesi ülkesinde eleştirilere neden oldu.


İngiltere'nin güneydoğusundaki Hove'da seçmenleriyle biraraya gelen Cameron'a Türkiye'nin AB üyeliğini neden desteklediği sorusu yöneltildi.


Cameron da bu soruya cevaben Türkiye'nin "Ortadoğu barış süreci ve İran'ın elindeki nükleer silahlar" gibi sorunların çözümünde önemli etki yapabileceği yanıtını verdi.


Cameron'ın İran'ın elinde nükleer silah olduğunu söylemesi bir anda ortalığı karıştırdı. Zira İran nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığını öne sürerken, Batılı devletler ise Tahran'ın silah üretiyor olmasından endişeli.


Bu potun ortalığı karıştırması üzerine İngiliz Başbakanlığı konuya açıklık getiren bir açıklama yaptı.


Açıklamada bu sözler bir dil sürçmesi olarak nitelendirilirken, Cameron'ın İran'ın nükleer programından bahsettiğinin ortada olduğu ifade edildi.


İŞÇİ PARTİSİ'NDEN SERT ELEŞTİRİ

İngiltere'de muhalefette bulunan İşçi Partisi üyeleri Cameron'ın sözlerini sert bir dille eleştirmekte gecikmedi.


İşçi Partisi, Cameron'a bir "dış politika beceriksizi" yakıştırmasını yaptı.


Mayıs ayında Başbakan olduğundan bu yana dış politika uygulamaları eleştirilen Cameron, geçtiğimiz günlerde geldiği Ankara'da Türkiye'yi öven ve AB üyeliğini destekleyen açıklamalar yapmıştı.


İşçi Partili milletvekili Chris Bryant, Başbakan'ın şimdi bir yeni bir dış politika gafını daha açıklamak zorunda olduğunu söyledi.


İLK GAFI DEĞİL

Cameron son dönemde yaptığı gezilerde kullandığı ifadelerle eleştiri topladı. Hindistan'da Pakistan'ı terörü desteklemekle suçlayan Cameron, Türkiye'de de Gazze'yi bir "açık hapishane" olarak tanımlamıştı.


Bazı gözlemciler bunun Cameron'ın acemiliğini gösterdiğini, bazıları ise böyle bir yaklaşımın uluslararası ilişkilere yeni bir soluk kattığını söyledi.

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