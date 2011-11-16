Cameron: Vergide bizi geçen tek ülke Türkiye

T24 - İngiltere’de giderek artan petrol fiyatları nedeniyle Başbakan David Cameron’un partisinde isyan çıktı.



İktidardaki Muhafazakar Parti’den 85 milletvekili benzinden alınan vergilerin artık katlanılamaz bir boyuta ulaştığını söyleyerek Başbakan’ın politikasına karşı çıktı. Muhafazakar vekil Robert Halfon’un liderliğinde harekete geçen milletvekilleri, kamuoyundan 100 bin imza toplayarak konuyu parlamentoya getirmeyi başardı. İngiliz yasalarına göre, bir konunun tartışılmak üzere parlamentoya getirilmesi için halktan 100 bin imza alınması yeterli oluyor.

Benzinin yüzde 60’ı vergi



Daily Telegraph gazetesi ise “İsyan eden vekiller gerçekten haklı mı” diye sorarak bir inceleme yaptı. Gazete, “Avrupa Birliği’nde en pahalı benzini kullanan ülke biziz. Hatta tüm dünyada vergiler konusunda bizi geçebilen tek ülke Türkiye” diyerek vekillerin haklı olduğu sonucuna vardı.



İngiltere’de benzin fiyatlarının yüzde 58-60’ı vergilerden oluşuyor. Cameron hükümeti benzine en son Ağustos ayında zam yapılmasına rağmen, 1 Ocak’ta tekrar zam geleceğini duyurmuştu.



2010 rakamlarına göre Türkiye’de benzin satış fiyatının yüzde 66.8’i vergiden oluşuyor.





