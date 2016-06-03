Cameron: Türkiye on yıllarca üye olamaz



İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıktı. Cameron, “Türkiye'nin on yıllar sonra da AB üyesi olma şansı bulunmuyor” dedi. Sky News televizyonunun AB referandumuyla ilgili programına katılan Cameron, AB'nin mülteciler konusunda Türkiye ile işbirliğini sürdürmesinden yana olduğunu söyledi.

David Cameron, İngiltere'nin AB üyesi olarak kalması gerektiğini tekrarladı. 23 Haziran'daki referandumda AB'den ayrılma kararı çıkmasının ülkeye zarar vereceğini belirten David Cameron “Çıkarsak ülke ekonomisini zarara uğratırız, paramız değer kaybeder, işsizlik artar, fakir bir ülke oluruz” dedi.

Başbakan Cameron, AB karşıtlarının uyarılarıyla halkı korkutmak istediği şeklindeki eleştirilerini geri çevirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF) de İngiltere'nin AB'den ayrılmaması gerektiği, aksi takdirde dünya politikasındaki ağırlığını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

"Halkın tercihine saygılı olacağız"

Cameron, referandum sonucuyla ilgili olarak halkın tercihine saygılı olacağını söyledi. Cameron, halkı AB'de kalmaya ikna edebilmek için Brüksel'in artan ağırlığından duyulan endişeleri dağıtmaya çalışıyor.

AB'nin ülkeye bazı imtiyazlar tanıdığını hatırlatan ve ortak para birimi Euro'yu hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini belirten Cameron, “AB üyesi olmasaydık, Birlik'e katılmaktan yana çıkardım” dedi.

Anketler AB karşıtlarıyla Birlik'te kalınmasından yana olanların başa baş gittiklerini gösteriyor.