Cameron savaş habercisi 'kırmızı kutusunu' trende bıraktı

İngiltere Başbakanı David Cameron, Edinburgh'a giderken trende, içinde gizli belgelerin bulunduğu kırmızı çantasını unuttu.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Londra'dan bir düğüne katılmak üzere İskoçya’nın başkenti Edinburgh'a giderken trende, içinde gizli belgelerin bulunduğu kırmızı çantasını sahipsiz bırakarak, büfeye gitti. Trenin yemekli vagonunda cumartesi günü sabah saatlerinde yolculuk yapan Cameron, inerken içinde Suriye ile ilgili gizli belgelerin bulunduğu tahmin edilen kırmızı çantasını bıraktı. Cameron'ın korumaları olmadan yolculuk ettiğini söyleyen ismi açıklanmayan yolcu, çantayı İngiltere Başbakanı'na sağ salim ulaştırdı.

Cameron'un kırmızı çantayı 'unutması' İngiliz basınında da tepkilere neden oldu. Daily Mirror gazetesi haberi 'Zevzek Cameron çantasını unuttu' başlığıyla duyurdu. Gazetede, yolcular tarafından çekildiği öne sürülen ve üzerinde anahtarı ile birlikte masada duran kırmızı kutunun fotoğrafı da yayınlandı. Haberde, "Yolcular çantanın içini karıştırarak hükümetin Suriye konusundaki gizli planlarını okuyabilirdi" ifadelerine yer verdi.

Gazeteye konuşan eski Başbakan Yardımcısı John Prescott, bir başbakanın hükümet sırları konusunda bu kadar gevşek olmasına şaşırdığını belirterek, “Kutuda Suriye hakkında gizli detaylı istihbarat bilgileri olabilirdi. Ben olsan gözümün önünden ayırmazdım” diye konuştu.

İlk vukuatı değil

David Cameron daha önce de 8 yaşındaki kızını öğle yemeği için gittiği pub'da unutmuştu. Konutlarına döndükten sonra 8 yaşındaki Nancy’nın yanlarında olmadığını fark eden başbakan, geri döndüğünde kızını bar çalışanlarıyla sohbet ederken bulmuştu.

Cameron, Nancy’nin annesi ile diğer araçta olduğunu düşündüğünü söyleyerek tepkilere sessiz kalmıştı. İngiltere ne zaman bir savaşın içine girse ülkede başbakanın çok gizli kırmızı kutusu piyasaya çıkıyor. Cameron'ın Ulusal Güvenlik toplantısına girerken taşıdığı bu çanta savaş manasına geliyor.

Kırmızı çantanın sırrı ne?

Suriye'ye yönelik olası bir saldırının başını çeken ülkelerden İngiltere Başbakanı David Cameron'ın son Ulusal Güvenlik Toplantı'sına kırmızı çanta ile katılması 'kırmızı kutu Suriye'ye saldırı yapılacak anlamına geliyor' yorumuna neden olmuştu. Çünkü bu ilk kez olmuyordu. 1982'de Margaret Thatcher bu çok gizli kırmızı kutu ile göründükten sonra Falkland Savaşı çıkmıştı. 1991'de Körfez Savaşı öncesi Başbakan John Major'ın elinde yine bu kutu vardı. Son olarak 2003'ta Tony Blair'la görünen kırmızı kutu, Irak Savaşı'nın habercisiydi.