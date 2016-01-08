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Dünya
Deutsche Welle

Cameron: 'Şartlar yerine getirilirse kalırız'

İngiltere Başbakanı Cameron, ülkesinin AB üyeliğini sürdürmesi için talep ettikleri tüm şartların yerine getirilmesini istedi. Cameron, taleplerinin yerine getirilmesi halinde İngiliz halkını ikna edeceğini açıkladı.

08 Ocak 2016 13:38


İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerini Alman Birinci Televizyonu'na (ARD) açıkladı.

"3'ü yerine getirilir umuduyla 4 talepte bulunmadım" diyen Cameron, tüm şartlarının yerine getirilmesinde ısrarcı olduklarını söyledi. Cameron, "bunun sağlanması halinde İngiliz halkını reformdan geçirilmiş bir Avrupa Birliği'nde kalmaya ikna edebileceğinden emin olduğunu" kaydetti.

'Ulusal devletimizden gurur duyuyoruz'

"Avrupa'nın rekabet gücümüze engel olmak yerine güçlendirmesini sağlamak istiyoruz" diyen İngiltere Başbakanı, Euro Birliği bünyesinde ve dışında adil davranılmasını talep etti. Büyük Britanya'nın daha sıkı bir siyasi birliğin parçası olmasını istemediklerini belirten David Cameron, "Ulusal devletimiz ve kurumlarımızdan gurur duyuyoruz" dedi.

'Sosyal yardım sistemimiz çekim merkezi haline geldi'

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içindeki göç akımlarının ciddi boyutlara vardığına işaret eden Cameron, sosyal yardım sisteminin İngiltere'ye göçte bir çekim merkezi olmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron, daha önce yaptığı açıklamalarda, göçmenlerin devlet yardımlarından yararlanmalarının önünün kesilmesi ve İngiltere'de en az 4 yıl yaşama koşulunun getirilmesi gerektiğini söylemişti. AB üyesi diğer ülkeler Londra'nın talebine karşı çıkıyor.

ABD'den çıkmak isteyenlerin sayısı artıyor

Sunday Times gazetesinin 3-4 Eylül tarihlerinde bin 4 kişiyle yaptırdığı ankete katılanların yüzde 43'ü ülkenin AB üyeliğinden çıkmasını isterken, yüzde 40'ı İngiltere'nin AB üyesi olarak kalmasını arzuladığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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