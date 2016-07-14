T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cameron, resmen istifa etti; Theresa May göreve başladı

Eski İngiltere Başbakanı, istifasını Kraliçe II. Elizabeth'e sundu

14 Temmuz 2016 00:13

İngiltere'de Theresa May, David Cameron'ın istifası ardından başbakan olarak resmen göreve başladı.

David Cameron gün içinde parlamentoda, Başbakan'a ana muhalefet lideri ve milletvekillerinin sorular yönelttikleri haftalık oturumda son olarak konuştu.

İlerleyen saatlerde Downing Street'te yaptığı konuşma ardından başbakanlık konutundan ayrılan Cameron daha sonra Buckinghman Saayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

May, Cameron'ın istifası ardından Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmaya davet edildi.

Daveti kabul eden May, ülkenin yeni lideri oldu ve eşiyle birlikte Downing Street'e geldi.

Yeni İngiltere lideri, başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada, AB referandumu sürecinin ülkedeki siyasi bölünmeye yol açmasına gönderme yaparak bir 'tek ulus' hükümetine liderlik yapacağını söyledi.

May, başbakan olması ardından yeni kabine atamalarına hemen başladı.

David Cameron'a yakın bir isim olan Maliye Bakanı George Osborne görevinden istifa etti.

May, Osborne'un yerine, eski dışişleri bakanı Philip Hammond'ı atadı.

Daha sonra ise eski Londra belediye başkanı Boris Johnson'ın dışişleri bakanlığına atandığı açıklandı.

59 yaşındaki May, son altı yıldır içişleri bakanlığı görevini yürütüyordu.

İngiltere'de Haziran ayında gerçekleştirilen AB referandumunda hayır sonucu çıkması ardından Cameron istifa kararı almıştı.

ETİKETLER

Theresa MayCameronistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24