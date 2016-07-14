Cameron, resmen istifa etti; Theresa May göreve başladı

İngiltere'de Theresa May, David Cameron'ın istifası ardından başbakan olarak resmen göreve başladı.

David Cameron gün içinde parlamentoda, Başbakan'a ana muhalefet lideri ve milletvekillerinin sorular yönelttikleri haftalık oturumda son olarak konuştu.

İlerleyen saatlerde Downing Street'te yaptığı konuşma ardından başbakanlık konutundan ayrılan Cameron daha sonra Buckinghman Saayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

May, Cameron'ın istifası ardından Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmaya davet edildi.

Daveti kabul eden May, ülkenin yeni lideri oldu ve eşiyle birlikte Downing Street'e geldi.

Yeni İngiltere lideri, başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada, AB referandumu sürecinin ülkedeki siyasi bölünmeye yol açmasına gönderme yaparak bir 'tek ulus' hükümetine liderlik yapacağını söyledi.

May, başbakan olması ardından yeni kabine atamalarına hemen başladı.

David Cameron'a yakın bir isim olan Maliye Bakanı George Osborne görevinden istifa etti.

May, Osborne'un yerine, eski dışişleri bakanı Philip Hammond'ı atadı.

Daha sonra ise eski Londra belediye başkanı Boris Johnson'ın dışişleri bakanlığına atandığı açıklandı.

59 yaşındaki May, son altı yıldır içişleri bakanlığı görevini yürütüyordu.

İngiltere'de Haziran ayında gerçekleştirilen AB referandumunda hayır sonucu çıkması ardından Cameron istifa kararı almıştı.