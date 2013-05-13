Cameron, Obama'ya Putin'in mesajını götürüyor

ABD Başkanı Barack Obama bu hafta hem İngiltere Başbakanı David Cameron'ı hem de Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Cameron, Obama'ya Rusya'nın Suriye mesajını iletecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine daha fazla baskıya "hazır" olduğu iddia edildi.



ABD Başkanı Barack Obama bugün Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ağırlayacak. Obama-Cameron görüşmesinin en önemli maddelerinden biri "Suriye" olacak.

Washington ziyareti öncesi geçtiğimiz hafta Rusya'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı David Cameron, Moskova'nın Esad rejimiyle ilgili düşüncelerini de Barack Obama'ya aktaracak.

İngiliz Guardian gazetesi, Cameron'ın Obama'ya, "Putin, Esad rejimine daha fazla baskı yapmaya sıcak bakıyor" mesajını ileteceğini belirtti.

'Amaç barış sürecine katkı'

Washington'a giderken uçakta açıklama yapan İngiltere Başbakanı David Cameron, Putin'le görüşmesini "olumlu ve iyi" olarak nitelendirerek, "Daha önümüzde uzun bir yol var. Ancak çok yararlı görüşmelerdi ve bu görüş ve önerileri Obama ile paylaşacağım için çok mutluyum. Söz konusu görüş ve önerileri bir barış sürecine ve barış konferansına dönüştürebilirsek, gerçekten bir fark yaratmış olacağız" dedi.

Rusya'nın Soçi şehrinde geçtiğimiz hafta Vladimir Putin'le görüşen İngiltere Başbakanı David Cameron, iki ülkenin Suriye sorununa yaklaşımlarında görüş ayrılığının devam ettiğini ancak kan dökülmesi ve terörün tırmanışına son verilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti.

Putin: Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, görüşmede bazı küresel problemlere değindiklerini, ayrıca iki ülkenin de Suriye'de yaşananların bir an önce son bulmasını istediğini söylemişti. Putin, Suriye'ye dış müdahaleye karşı olduklarına vurgu yaparak, "Rusya ve İngiltere, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında yana" demişti.

Erdoğan çarşamba günü gidiyor

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ardından Obama önümüzdeki Çarşamba günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk edecek. ABD Başkanı Obama'nın, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretine önem verdiği ve devlet başkanları protokolünü uygulayacağı belirtildi.

Erdoğan 'somut' adım isteyecek

Suriye krizinin çözümü için uluslararası toplumun çabalarının arttığı bir dönemde ve Reyhanlı’da en az 46 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının hemen ertesinde Washington’a gidecek olan Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama’dan daha somut adımlar atmasını daha kuvvetli bir şekilde isteyeceği iddia edildi.