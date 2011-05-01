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Dünya

CAMERON: NATO BELİRLİ KİŞİLERİ HEDEF ALMIYOR LONDRA (A.A)

01 Mayıs 2011 16:01

-CAMERON: NATO BELİRLİ KİŞİLERİ HEDEF ALMIYOR LONDRA (A.A) - 01.05.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu ve 3 torunun NATO hava saldırısında ölmesinin ardından yaptığı açıklamada, NATO'nun belirli kişileri hedef almadığını söyledi. Cameron, İngiliz Yayın Kurumu (BBC) televizyonuna yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''NATO'nun hedef seçme politikası bellidir ve İttifak bu konuda oldukça açıktır. Bu politika BM'nin 1973 sayılı kararı ve Kaddafi'nin savaş makinesini hedef alarak sivil ölümlerini önlemeyi içerir ki bu da doğal olarak tanklar, silahlar, füze rampalarının yanı sıra komutası ve kontrolüdür. Bu politika belirli kişilerden çok komuta ve kontrolü hedef almayı içerir.'' Cameron, Kaddafi'nin bir oğlu ile 3 torununun NATO saldırısında öldüğüne ilişkin ''teyit edilmemiş bir bilgi üzerinde'' yorumda bulunmak istemediğini sözlerine ekledi.

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