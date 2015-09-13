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Dünya

Cameron: İşçi Partisi ulusal güvenliği tehdit ediyor

İşçi Partisi Başkanlığı'na sosyalist Jeremy Corbyn seçilmişti

13 Eylül 2015 17:53

İngiltere Başbakanı David Cameron, İşçi Partisi Genel Başkanlığına sosyalist Jeremy Corbyn'in seçilmesinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamda partinin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia etti. Cameron resmi Twitter hesabından, "İşçi Partisi artık ulusal güvenliğimiz, ekonomik güvenliğimiz ve ailenizin güvenliği için tehdit oluşturmaktadır" paylaşımında bulundu.

Muhafazakar Partili İngiltere Başbakanı Cameron, Corbyn dün seçilmeden önce de seçilmesinin ülke için kötü olacağını söylemişti. Cameron, Corbyn'in partiler arasında devletleştirme, nükleer silahlar, vergilendirme ve sendika yasaları gibi konulardaki görüş birliğini bozacağını kaydetmişti.

 

Hizbullah ve Hamas 'dost'

 

Muhafazakar Parti dün Corbyn'in seçilmesinin ardından gönderdiği e-postada, Corbyn'in geçmişte "Usame Bin Ladin'in ölümünün trajedi olduğunu" söylediğini, Hizbullah ve Hamas'ı "dost" olarak nitelendirdiğini ve İngiltere'nin nükleer savunma sistemlerine sahip olmamasını istediğini iddia etti.

 

 

Cameron - Corbyn karşılaşması

 

Cameron ve Corbyn ilk kez gelecek hafta parlamentodaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda karşı karşıya gelecek. Corbyn, destekçilerinden, Cameron'a sorulmasını istedikleri soruları kendisine göndermelerini istedi. Corbyn gönderdiği e-postada, "Sizin temsilciniz olmama yardım edin. Bu haftaki 'Başbakan'a Sorular' oturumunda, sizin sesiniz olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Jeremy Corbyn'in bu hafta gölge kabineyi oluşturması bekleniyor. İşçi Partisi içerisinde bazı milletvekillerinin Corbyn'in genel başkan seçilmesini olumlu karşılamadıkları biliniyor.

Daha demokratik ve eşit bir İngiltere

66 yaşındaki Corbyn dün, parti üyelerinin yüzde 59,5'inin desteğini alarak genel başkan seçilmişti. Sol ve savaş karşıtı görüşleriyle bilinen Corbyn, daha demokratik ve eşit bir İngiltere için çalışacağını söylüyor. Corbyn'in Muhafazakar Parti'yi ve Cameron'ı özellikle ekonomi ve dış politika konularında zorlaması bekleniyor.

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