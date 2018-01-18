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Çameli'de karakulak görüntülendi

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli),  (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasındaki bir karakulak, ormanlık alanda, üniversite öğrencisi Tunahan Gencel ve arkadaşları tarafından görüntülendi

18 Ocak 2018 18:10

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli),  (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasındaki bir karakulak, ormanlık alanda, üniversite öğrencisi Tunahan Gencel ve arkadaşları tarafından görüntülendi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde Radyo-Tv ve Sinema Bölümü öğrencisi Tunahan Gencel, memleketi Denizli\'nin Çameli ilçesindeki kırsal İmamlar Mahallasi\'ndeki ormanlık alanda bir grup arkadaşı ile dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe başlamalarından kısa bir süre sonra Gencel ve arkadaşları karşılarında, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen türlerden olan bir karakulağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gencel ve arkadaşları, şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz, cep telefonlarına sarılıp, karakulağı görüntüledi.
Karakulağı bir anda karşısında görünce şaşırdığını belirten Gencel, \"Böyle bir doğal güzelliği herkesle paylaşmak istedim. Muhtemelen kış şartlarından dolayı dağda yiyecek bir şey bulamadığı için yola yakın bir bölgeye kadar inmişti\" dedi. Gencel, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.

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