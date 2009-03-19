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Politika

Camdan atılan sekreter konuştu

Murat Karayalçın’ın Melih Gökçek döneminde camdan atıldığını söylediği sekreteri Fatoş Bozkurt konuştu: Kapıdan döneceğim.

19 Mart 2009 02:00

Murat Karayalçın’ın Melih Gökçek döneminde camdan atıldığını söylediği sekreteri Fatoş Bozkurt konuştu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın’ın, Melih Gökçek döneminde camdan atıldığını söylediği sekreteri Fatoş Bozkurt, yaşadıklarını anlattı.

Bozkurt, 1994’te, Refah Partili (RP) Gökçek başkanlığındaki belediye yönetimince işten çıkarıldıktan sonra, belediyeye dışarıdan gelen çember sakallı bir grup tarafından saldırıya uğradıklarını ve camdan itildiğini söyledi. Bozkurt, 1994’te RP adayı Gökçek’in Belediye Başkanı olmasının ardından 19 kadın arkadaşıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderildiğini ve parklarda kazma kürekle çalışmaya başladıkları anlattı. İşten atıldıktan sonra 12 Eylül 1994’te arkadaşlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ulus’taki toplantısına gitmeye karar verdiklerini belirten Bozkurt, toplantının yapıldığı binaya gitmelerinden bir süre sonra, çember sakallı kalabalık bir grubun binaya girdiğini ve darp edildiklerini söyledi.

‘Saçlarımızdan sürüklediler'

Bazı kadın arkadaşlarının da saçlarından sürüklendiğini belirtti. Bozkurt, grubun, ayaklı metal kül tablaları ile üzerlerine saldırdığını, bu esnada apartman boşluğuna bakan birinci kat penceresinden aşağıya itildiğini söyledi.

Pervaza tutunma çabasına rağmen boşluğa düştüğünü ifade eden Bozkurt, “Ayak bileklerimden kemikler fırlamıştı. Havalandırma boşluğundan apartmana girdim. Yukarı çıkarken iki kişi yolumu kesti. Onlara eskiden kalan özel kalem kimliğimi gösterip ‘Kapıyı açın’ dedim. Bir arabaya binip hastaneye gittik” dedi. Bozkurt, kırılan ayağına platin takıldığını, yaşadığı korku nedeniyle de panik ataklar geçirmeye başladığını, iki ameliyat geçirdiği ayağından bir ameliyat daha olması gerektiğini kaydetti.

‘Karayalçın’la döneceğim’

Bozkurt, 1999’daki adaylığı sürecinde Karayalçın’ın yanına döndüğünü ve şimdi de yanında olduğunu belirterek, “(Gökçek’e) oy verirken nasıl bir zihniyete oy verdiklerini görsünler. İlahi adalete güveniyorum. Camdan atıldım, kapıdan döneceğim. Seçilirse, Murat Bey ne görev verirse yapacağım” dedi.

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