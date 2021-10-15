Cambridge Üniversitesi, Pegasus casus yazılımını kullandığı endişesiyle BAE'yle anlaşmayı durdurdu

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığı endişesiyle, bu ülkeyle yapacağı 400 milyon sterlin değerindeki anlaşmaya ilişkin görüşmeleri askıya aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi Rektör Yardımcısı Stephen Toope, BAE'nin tartışmalı casus yazılımı kullandığına dair iddiaların ardından bu ülkeyle 400 milyon sterlin değerindeki iş birliği anlaşmasına ilişkin görüşmeleri durduklarını belirtti.

Toope, Varsity öğrenci gazetesine verdiği röportajda, "BAE ile bu tür gerçekten iddialı planlar yürütmenin doğru zaman olmadığına karar vermemize neden olan Pegasus'la ilgili başka ifşalar da vardı." ifadesini kullandı.

Gelecekte anlaşmanın yapılıp yapılmayacağı sorusuna ilişkin Toope, "Kimse buna acele etmeyecek. Gizli planlamalar yapılmayacak. Bence gelecekte bir noktada sağlam bir tartışma yapmamız gerekecek ya da konunun tekrar gündeme gelmesine değip değmeyeceğine karar verebiliriz. Açıkçası bilmiyorum." dedi.

Toope, BAE'li devlet yetkililerinden kimseyle görüşmediğine de işaret ederek, "Üniversite genelinde departman ve bireysel akademik düzeyde mevcut ilişkiler var ancak büyük bir proje hakkında görüşmeler yok." diye konuştu.

"Önümüzdeki birkaç ay üzerinde düşüneceğiz"

Cambridge Üniversitesinden bir sözcü, üniversitenin BAE ve diğer ortaklıklara açık fikirle yaklaştığını ve her zaman iyi dengelenmiş değerlendirmeler yapıldığını söyleyerek, "Ortaklarımız ve üniversite topluluğuyla uzun vadeli seçeneklerimize ilişkin daha fazla değerlendirmede bulunmadan önce önümüzdeki birkaç ay üzerinde düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

Üniversite tarafından temmuz ayında "gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarının çözülmesine yardımcı olan potansiyel bir stratejik ortaklık" olarak duyurulan anlaşma, üniversite tarihindeki en büyük bağış olarak değerlendirilmişti.

Cambridge Üniversite ile BAE arasındaki söz konusu anlaşma, ortak bir inovasyon enstitüsü ve eğitim sisteminin iyileştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliği ve enerji geçişi üzerine çalışmaları kapsıyordu.

Pegasus casus yazılımı, terör ve organize suç örgütlerine karşı kullanılmak üzere devletlere satılıyor. Yazılım, bir kişinin telefonunun kontrolünü gizlice ele geçirme, kişisel verileri çalma veya ses kaydetme özelliğine sahip. Yazılım, hedef kişinin herhangi bir uygulama kurmasına veya bağlantıya erişim sağlamasına gerek kalmadan telefona sadece bir kısa mesaj göndererek kullanılabiliyor.

İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonlarını hacklettiğine karar vermişti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 6 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarını, casus yazılım Pegasus'la hacklettiğine karar vermişti.

Mahkeme, 72 yaşındaki Al Maktum'un, çocukların velayetine ilişkin devam eden davada 6'ncı eşi Prenses Haya'nın telefonuna Pegasus casus yazılımıyla sızılması için "açık veya zımni yetki" verdiğine hükmetmişti.

Daha önce Prenses Haya'ya karşı bir "korku ve yıldırma kampanyası" yürüttüğüne karar verilen Emir'in, ayrıca 48 yaşındaki Prenses Haya'nın avukatları, kişisel asistanı ve güvenlik ekibinden iki kişinin de telefonlarını hacklettiği belirlenmişti.

Pegasus'un geliştiricisi İsrail şirketi NSO Group, mahkemeye müşterilerinin kim olduğunu açıklamazken söz konusu müşterinin sözleşmesinin, yazılımın yasa dışı kullanıldığının tespit edilmesinin ardından feshedildiğini bildirmişti.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi olan Prenses Haya, 2019'da yaşadığı BAE'den kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı.

Çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açan Prenses, Al Maktum hakkında "korku ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne" ilişkin karar aldırmıştı.

Öte yandan, yine The Guardian'ın 9 Ekim'de paylaştığı bir haberde, İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği Pegasus isimli casus yazılımın, artık İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı iddia edilmişti.