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Dünya

Cambridge Üniversitesi Lego profesörü arıyor!

Lego Profesörü'nün iş tanımı: Oyunlar konusundaki saha araştırmalarına gelişim ve eğitim konusunda destek vermek

13 Haziran 2015 18:09

Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi, The LEGO Foundation’dan aldığı 4 milyon Sterlin’lik bağışın ardından dünyadaki ilk LEGO Profesörünü kadrosunda bulundurmaya hazırlanıyor.

Pozisyon için uygun görülecek kişi, Ekim 2015’ten itibaren işbaşı yapacak. Üniversite tarafından yapılan görev tanımı ise şu şekilde; “Oyunlar konusundaki saha araştırmalarına gelişim ve eğitim konusunda destek vermek”

Play Tuşu'nda yer alan habere göre, The LEGO Foundation’ın teklifiyle hayata geçen bu arayışın sonucunda seçilen LEGO Profesörü, Cambridge Üniversitesi’ndeki Research Centre on Play in Education, Development and Learning’in başına geçecek.

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