Cambridge 'Porno yararlıdır' dedi

T24- Cambridge Üniversitesi, pornonun kamuya yararlı olup olmadığını tartıştı. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu dinleyiceler arasında yapılan oylamada "Evet, yararlıdır" diyenler ağır bastı.

İngiltere'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi geçtiğimiz günlerde cinsellik dozu yüksek bir tartışmaya sahne oldu.

Tarihinde birçok devlet adamını da ağırlayan Cambridge Üniversitesi Öğrenci Birliği'nin münazara derneği, "Porno kamuya yararlı mıdır?"ı tartıştı.

Ve tartışma sonunda dinleyiciler arasında yapılan oylamada, "Evet yararlıdır" diyenler ağır bastı.

Bu görüşün oluşmasına katkıda bulunan tartışmacılardan, porno film yönetmeni Anna Span pornonun birçok faydası olduğunu savundu.

"Çoğu kez unutulan bir faydası mesela, insan bedenini "demokratikleştirme"sidir. Ne demek istediğimi şöyle açıklayayım: Bedeninin herhangi bir bölümünden, kilosundan, ya da ne bileyim fazla tüylü olmaktan yakınan bir kadınla tanışırsam, hemen internette porno aramasını öneriyorum.

Yakındıkları bazı bedensel özelliklerin, bazı insanları özellikle çeken, onları heyecanlandıran bir şey olduğunu görünce kendilerine güvenleri yerine geliyor.

Bunu merkez medya ile karşılaştırın. Orada herkes standart bir güzelliğe sahip. Ben bunların insanın, özellikle de kadınların öz güvenine büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Tabii bir de, pornonun, erkeklerin kadınlara bakışını olumsuz etkilediği, hatta onları tecavüze daha eğilimli hale getirdiği inancı var. Oysa bu konudaki araştırmalar, arada doğrudan bir bağlantıya işaret etmiyor."



'Pornoda cezalandırma teması önde'



Porno film yönetmeni Anna Span, mesleğini bu sözlerle savunuyor.

Tartışmada pornonun kamuya zararlı olduğunu savunan Amerikalı sosyolog Gail Dines ise porno ile cinsel suçlar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunda ısrarlı:

"Google'a porno yazarsanız, vahşi, cezalandırma temasının öne çıktığı, kadının insanlık dışı bir muamele gördüğü, onu küçük düşüren görüntülerle karşılaşıyorsunuz.

Çünkü artık porno derken, 10 yıl öncesinin Playboy'undan, mısır tarlasında objektife gülümseyen çıplak kadınlardan bahsetmiyoruz. Porno endüstrisi çeşitlendikçe çirkinleşti.

Porno izlemeye başlama yaşının 14'e kadar düştüğünü düşünürseniz. Erkek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluşmasında, bu çirkin yaklaşımın bu kadar etkili olması endişe verici."

Cambridge Üniversitesi münazara derneği, dünyanın en eski öğrenci münazara kuruluşu.

1815 yılında kurulan derneğin tartışmalarına başbakan ve devlet başkanlarından, yazar ve aktörlere, sanatçı ve sporculara kadar dünyanın her köşesinden ve farklı nesillerden ünlü kişiler katılıyor.