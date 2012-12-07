Cambridge Düşesi Kate'in hemşiresi ölü bulundu

Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine, hamileliğiyle gelişen aşırı düzeyde mide bulantısı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görürken, iki radyocu tarafından kandırılarak Kate'in sağlığı hakkında bilgi veren Jacintha Saldanha isimli hemşire iş yerinde ölü bulundu.

CNN, dört yıldır Özel King Edward VII Hastanesi'nde çalışan hemşirenin intihar ettiğini öne sürdü. Reuters'a konuşan polis yetkilileri ise Salhanda'nın ölüm sebebinin belli olmadığını belirtti.

Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate de, hemşirenin ölümünden “derin üzüntü” duyduklarını açıkladılar. Hastaneden yapılan açıklamada Saldanha'nın ölümünün "çok derin bir üzüntü"yle öğrenildiği ifade edildi.

CEO John Lofthouse, "Dualarımız ailesi ve arkadaşlarının yanında. Herkes bu kadar sevilen ve değer verilen bir iş arkadaşımızın kaybından çok üzgün" derken, Yönetim Kurulu Başkanı Lord Glenarthur da, "Bu çok trajik bir olay. Jacintha bizimle geçirdiği süre içinde yüzlerce hastayla ilgilenmiş, birinci sınıf bir hemşireydi. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Hastane özür dilemişti

Avustralyalı iki radyocunun canlı yayında kendilerini Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles olarak tanıtarak, Kate'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıkları programın kayıtları internette büyük olay olmuştu.

O sırada adı açıklanmayan Saldanha bir anda dünyanın konuştuğu bir insan haline gelmişti. Hastane yetkilileri ise olayla ilgili olarak özür dilemek zorunda kalmıştı.

Sydney radyosu 2Day FM de yaptıkları oyun dolayısıyla özür dilemişti.