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Dünya

Cambridge bir numara ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 23:40

-Cambridge bir numara ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - İngiltere'nin yüzlerce yıllık bir tarihe sahip Cambridge Üniversitesi, bir kez daha dünyanın en iyi üniversitesi seçildi.  Merkezi ABD'de bulunan küresel kariyer ve eğitim ağı QS Quacquarelli Symonds'ın yayımladığı, ''Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi'' sıralamasında ilk üçü Cambridge ile ABD'nin Harvard ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversiteleri paylaştı.  Üniversitelerin sıralamasında akademik ün, öğretim görevlisi-öğrenci oranı, yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve öğrenci sayısı, öğretim görevlilerinin başarıları gibi kriterler dikkate alındı.  ''Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi'' arasında Türk üniversitesi bulunmuyor.   Birincilik için yarışan Cambridge ile Harvard'ın puanları arasında sadece 0,7'lik bir fark bulunuyor. Bu fark, Cambridge'in öğretim görevlisi-öğrenci oranından kaynaklanıyor.  Dünyanın en iyi 10 üniversitesi şöyle sıralandı:  1. Cambridge (İngiltere) 2. Harvard (ABD) 3. Massachusetts Institute of Technology (ABD) 4. Yale (ABD) 5. Oxford (İngiltere) 6. Imperial College London (İngiltere) 7. UCL (İngiltere) 8. Chicago Üniversitesi (ABD) 9. Pennsylvania Üniversitesi (ABD) 10. Columbia Üniversitesi (ABD) Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) ise Asya'daki en iyi üniversite seçildi. Çin, bu yıl, ''Asya'nın En İyi 10 Üniversitesi'' sıralamasına giremedi. Asya'nın en iyi 10 üniversitesi şöyle:  1. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) (Hong Kong)  2. Hong Kong Üniversitesi (Hong Kong) 3. Singapur Ulusal Üniversitesi (Singapur) 4. Tokyo Üniversitesi (Japonya) 5. Hong Kong Çin Üniversitesi (Hong Kong) 6. Seul Ulusal Üniversitesi (Güney Kore) 7. Kyoto Üniversitesi (Japonya) 8. Osaka Üniversitesi (Japonya) 9. Tohuku Üniversitesi (Japonya) 10. Tokyo Teknoloji Enstitüsü (Japonya)

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