Çamaşırlar, bir dakikada deterjansız yıkanacak

Koreliler ev kadınların gelmiş geçmiş en büyük problemini neredeyese tamamen ortadan kaldırdı.



Eskiden bir gün alan çamaşır mevzusu artık 1 dakikada çözüme kavuşuyor. İnsan bağırsaklarından esinlenilerek tasarlanan çamaşır makinesi, önce elektronik bir sistem sayesinde lekeleri ayrıştırıyor. Ardından yüksek basınçlı su ile çamaşırlar temizleniyor. Yüksek emişli vakum sayesinde de kurutuyor. Daha sonra da ultraviyole arıtıcısıyla da çamaşırları sterilize ediyor. Bu işlemlerin hepsi bir dakika sürüyor. Deterjan kullanmadığı için çevreye zarar vermiyor. Ancak geleneksel çamaşır makinelerinden daha fazla su tüketiyor.