'Çamaşırım siyah' dedi gösterdi

Sahneye iç çamaşırı attılar

“Türkiye’nin televizyonda yayınlanmayan ilk ve tek talkshow’u” olarak lanse edilen ve Erim Özşen’in önceki akşam Babylon’da yaptığı gösteriye konuk olarak Cem Yılmaz katıldı. Erim Özşen’in hazırladığı “Lokal Anestezi” isimli bu özel talk show’da konuklar Cem Yılmaz’ı soru yağmuruna tuttu.Milliyet'te yer alan habere göre; Cem Yılmaz’a seyirciler sohbet esnasında yaklaşık 20 soru sordu. Yılmaz bir ara seyircilerden izin alarak sigara da içti. İlk olarak su isteyen Yılmaz daha sonra şarap istedi. “Benim de İbrahim Tatlıses’teki gibi şimdi mikrofonum kısılmasın” sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu. Yılmaz sahnedeyken bir ara konuklardan biri sahneye iç çamaşırı fırlattı. Yılmaz iç çamaşırını eline alarak, “Bu bana küçük gelir” dedi.Yılmaz bir kadın seyircinin, “Her şeyiniz gerçekten siyah mı? İç çamaşırınız da mı siyah?” diye sorması üzerine Yılmaz pantolonundan iç çamaşırının siyah olduğunu söyleyerek bir kısmını gösterdi. Kadının göremedik demesi üzerine Cem Yılmaz “Yok o kadar da değil” diye cevap verdi.İşte Cem Yılmaz’a yöneltilen sorulardan bazıları:-Ayakta mı, oturarak mı? (Ayakta)-Sinema mı, tiyatro mu? (Sinema)-Kanyak mı, şampanya mı? (Şampanya)-Çizilmek mi, çizmek mi? (Çizmek)- Islak mı, kuru mu? (Kuru)- Oscar mı, Altın Portakal mı? (Altın Portakal)Cem Yılmaz’ın hiçbir ücret almadan konuk olduğu programın biletleri 10 TL’den satıldı. Yaklaşık 200 kişinin izlediği şovda konuklardan biri sahneye iç çamaşırı fırlattı.