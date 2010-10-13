Çamaşır yıkamak tarih oluyor

T24- Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), nano teknoloji kullanılarak pamuklu kumaşların deterjan ve suya gerek kalmadan güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayan bir ürün geliştirildi. TÜBİTAK’ın da desteğini alan ürün için üniversite tarafından patent başvurusu yapıldı.



PAÜ Mühendislik Fakültesi’ndeki Çevre Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Biyoloji Bölümü tarafından 18 ay önce, pamuklu kumaşların güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayacak bir ürün için çalışmalara başlandı. TÜBİTAK’ın da destek verdiği projeye İtalya’dan Napoli Üniversitesi ve Kuzey İrlanda’dan da Ulster Üniversitesi ortak oldu. Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Selçuk, Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sema Palamutçu, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fehiman Çiner ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon’un birlikte çalıştığı projenin son aşamasına gelindi. Tekstil Mühendisliği labaratuvarında pamuklu kumaş parçalarına nano partikülleri uygulandı. Ardından başta çay olmak üzere ve çeşitli lekeler sürülen kumaş parçaları güneş ışığında yaklaşık 4 saat bekletildi. Kumaşların deterjanla temizlemeye gerek duymadan, üzerindeki lekeleri güneş ışığı sayesinde kendi kendine temizlediği gözlendi.



PROJE 6 AY SONRA SONUÇLANACAK

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Selçuk, kumaşın güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayan ürünün tekstil sektörüne önemli katkı sağlayacağını ve yenilik getireceğini belirterek şu bilgileri verdi:



“İlaç, kaplama, çevre ve arıtma gibi pek çok alanda kullanılan nano teknolojiyi bizde tekstil de kullanmayı amaçladık. Nano partikülleri pamuklu kumaş üzerine kaplanması ile kendi kendini temizleme ve antibakteriyel olma özelliğini elde ettik. Yaptığımız çalışmalar sonrası hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Yapılan uygulama sonrası lekeli kumaşın güneş ışığı ve benzeri bir ışıkta kendi kendini temizlediğini belirledik. Çalışmayı 6 ay sonra sonuçlandıracağız.”



DETERJAN VE SU KULLANIMI AZALACAK

Proje amaçlarından birinin deterjanın doğaya verdiği zararı önlemek olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Sema Palamutçu ise “Yaptığımız çalışmalar sonucunda kumaşa kendi kendini temizleyebilen bir nitelik kazandırdık. Kumaşın yıkanması için su harcamaları ve detarjan zararları ortadan kaldırılmış ve azaltılmış olacak. Çok fazla su ve deterjan tüketen tekstil ürünleri için oldukça faydalı ve kullanışlı ürün olacak. Kumaşın üzerindeki lekenin kaybolması için güneş ışığı yada güneş ışığa benzer bir ışığın görmesi gerekiyor. Biz de yaptığımız çalışmada çay lekesi ve başka lekelerde denedik. Güneş ışığına maruz kaldığı zaman leke kayboluyor” diye konuştu.



