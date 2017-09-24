Çamaşır makinesi kapağını kümes kapısı yaptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Talas İlçesi\'nde oturan ev kadını Ayşe Kuyak, bozuk olan çamaşır makinesi kapağından tavuklarının kümesine kapı yaptı.

Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi\'nde oturan Ayşe Kuyak, tavukları için kümes kapısı tasarladı. Kuyak, bozuk durumdaki çamaşır makinesinin kapağını sökerek tavuklarının kümesine kapı yaptı. Kuyak çamaşır makinesi kapağını beton duvara monte etti. Mahalle ziyaretinde tasarımı gören, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, \"Anadolu insanının zekasının en güzel örneklerinden birini bugün Kuruköprü Mahallesi\'nde görmüş olduk. Saha gezimiz sırasında mahalle sakini Ayşe Kuyak teyzemizin müthiş geri dönüşüm fikrine şahit olduk. Kümes kapısı gerçekten harika olmuş. Allah böyle düşünceli akıllı teyzelerimizin sayısını artırsın inşallah\" dedi.

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